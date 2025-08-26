עוד על WIKEN

WIKEN מידע על מחיר

WIKEN אתר רשמי

WIKEN טוקניומיקה

WIKEN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Project WITH סֵמֶל

Project WITH מחיר (WIKEN)

לא רשום

1 WIKEN ל USDמחיר חי:

$0.00388777
$0.00388777$0.00388777
-3.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Project WITH (WIKEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:50:35 (UTC+8)

Project WITH (WIKEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00386335
$ 0.00386335$ 0.00386335
24 שעות נמוך
$ 0.00404063
$ 0.00404063$ 0.00404063
גבוה 24 שעות

$ 0.00386335
$ 0.00386335$ 0.00386335

$ 0.00404063
$ 0.00404063$ 0.00404063

$ 0.116517
$ 0.116517$ 0.116517

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-3.78%

-7.70%

-7.70%

Project WITH (WIKEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00388777. במהלך 24 השעות האחרונות, WIKEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00386335 לבין שיא של $ 0.00404063, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIKENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116517, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIKEN השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -3.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Project WITH (WIKEN) מידע שוק

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

--
----

$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M

1.05B
1.05B 1.05B

1,057,574,353.0
1,057,574,353.0 1,057,574,353.0

שווי השוק הנוכחי של Project WITH הוא $ 4.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIKEN הוא 1.05B, עם היצע כולל של 1057574353.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.11M.

Project WITH (WIKEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Project WITHל USDהיה $ -0.000152860765040701.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProject WITH ל USDהיה . $ -0.0004959204.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProject WITH ל USDהיה $ -0.0001624345.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Project WITHל USDהיה $ -0.000429907069266574.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000152860765040701-3.78%
30 ימים$ -0.0004959204-12.75%
60 ימים$ -0.0001624345-4.17%
90 ימים$ -0.000429907069266574-9.95%

מה זהProject WITH (WIKEN)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Project WITH (WIKEN) משאב

האתר הרשמי

Project WITHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Project WITH (WIKEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Project WITH (WIKEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Project WITH.

בדוק את Project WITH תחזית המחיר עכשיו‏!

WIKEN למטבעות מקומיים

Project WITH (WIKEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Project WITH (WIKEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WIKEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Project WITH (WIKEN)

כמה שווה Project WITH (WIKEN) היום?
החי WIKENהמחיר ב USD הוא 0.00388777 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WIKEN ל USD?
המחיר הנוכחי של WIKEN ל USD הוא $ 0.00388777. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Project WITH?
שווי השוק של WIKEN הוא $ 4.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WIKEN?
ההיצע במחזור של WIKEN הוא 1.05B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WIKEN?
‏‏WIKEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.116517 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WIKEN?
WIKEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WIKEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WIKEN הוא -- USD.
האם WIKEN יעלה השנה?
WIKEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WIKEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:50:35 (UTC+8)

Project WITH (WIKEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.