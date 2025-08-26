Project WITH (WIKEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00386335 $ 0.00386335 $ 0.00386335 24 שעות נמוך $ 0.00404063 $ 0.00404063 $ 0.00404063 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00386335$ 0.00386335 $ 0.00386335 גבוה 24 שעות $ 0.00404063$ 0.00404063 $ 0.00404063 שיא כל הזמנים $ 0.116517$ 0.116517 $ 0.116517 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -3.78% שינוי מחיר (7D) -7.70% שינוי מחיר (7D) -7.70%

Project WITH (WIKEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00388777. במהלך 24 השעות האחרונות, WIKEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00386335 לבין שיא של $ 0.00404063, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIKENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116517, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIKEN השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -3.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Project WITH (WIKEN) מידע שוק

שווי שוק $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M אספקת מחזור 1.05B 1.05B 1.05B אספקה כוללת 1,057,574,353.0 1,057,574,353.0 1,057,574,353.0

שווי השוק הנוכחי של Project WITH הוא $ 4.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIKEN הוא 1.05B, עם היצע כולל של 1057574353.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.11M.