Project 89 מחיר היום

מחיר Project 89 (PROJECT89) בזמן אמת היום הוא $ 0.00203207, עם שינוי של 16.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PROJECT89 ל USD הוא $ 0.00203207 לכל PROJECT89.

Project 89 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,791,478, עם היצע במחזור של 1.37B PROJECT89. ב‑24 השעות האחרונות, PROJECT89 סחר בין $ 0.00203041 (נמוך) ל $ 0.00251695 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00642953, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00203673.

ביצועים לטווח קצר, PROJECT89 נע ב -2.60% בשעה האחרונה ו -39.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Project 89 (PROJECT89) מידע שוק

שווי שוק $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M אספקת מחזור 1.37B 1.37B 1.37B אספקה כוללת 1,374,832,671.760375 1,374,832,671.760375 1,374,832,671.760375

