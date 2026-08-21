Prize Protocol מחיר היום

מחיר Prize Protocol (PRIZE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00104446, עם שינוי של 2.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRIZE ל USD הוא $ 0.00104446 לכל PRIZE.

Prize Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,823,654, עם היצע במחזור של 50.58B PRIZE. ב‑24 השעות האחרונות, PRIZE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00107628 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00107628, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PRIZE נע ב -1.05% בשעה האחרונה ו +19.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.54K.

Prize Protocol (PRIZE) מידע שוק

שווי שוק $ 52.82M$ 52.82M $ 52.82M נפח (24 שעות) $ 2.54K$ 2.54K $ 2.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.45M$ 104.45M $ 104.45M אספקת מחזור 50.58B 50.58B 50.58B אספקה כוללת 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004

שווי השוק הנוכחי של Prize Protocol הוא $ 52.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.54K. ההיצע במחזור של PRIZE הוא 50.58B, עם היצע כולל של 99999997830.79004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.45M.