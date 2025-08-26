Prism (PRISM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04643859$ 0.04643859 $ 0.04643859 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -2.20% שינוי מחיר (7D) -6.08% שינוי מחיר (7D) -6.08%

Prism (PRISM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRISM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRISMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04643859, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRISM השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -2.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Prism (PRISM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M אספקת מחזור 1.83B 1.83B 1.83B אספקה כוללת 1,913,395,269.30886 1,913,395,269.30886 1,913,395,269.30886

שווי השוק הנוכחי של Prism הוא $ 1.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRISM הוא 1.83B, עם היצע כולל של 1913395269.30886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.22M.