priceless מחיר היום

מחיר priceless (PRICELESS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRICELESS ל USD הוא $ 0 לכל PRICELESS.

priceless כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 133,801, עם היצע במחזור של 1.00B PRICELESS. ב‑24 השעות האחרונות, PRICELESS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03499616, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PRICELESS נע ב -3.59% בשעה האחרונה ו +31.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 29.32K.

priceless (PRICELESS) מידע שוק

שווי שוק $ 133.80K$ 133.80K $ 133.80K נפח (24 שעות) $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.80K$ 133.80K $ 133.80K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של priceless הוא $ 133.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.32K. ההיצע במחזור של PRICELESS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.80K.