Powerledger (POWR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.155797 גבוה 24 שעות $ 0.170855 שיא כל הזמנים $ 1.89 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03262537 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.16% שינוי מחיר (1D) -7.71% שינוי מחיר (7D) -5.37%

Powerledger (POWR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.156446. במהלך 24 השעות האחרונות, POWR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.155797 לבין שיא של $ 0.170855, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POWRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03262537.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POWR השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -7.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Powerledger (POWR) מידע שוק

שווי שוק $ 82.61M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.86M אספקת מחזור 529.76M אספקה כוללת 999,506,122.99937

שווי השוק הנוכחי של Powerledger הוא $ 82.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POWR הוא 529.76M, עם היצע כולל של 999506122.99937. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.86M.