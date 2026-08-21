Potito מחיר היום

מחיר Potito (PTTO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PTTO ל USD הוא $ 0 לכל PTTO.

Potito כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,278, עם היצע במחזור של 99.98M PTTO. ב‑24 השעות האחרונות, PTTO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02519993, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PTTO נע ב -1.07% בשעה האחרונה ו +19.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 41.34.

Potito (PTTO) מידע שוק

שווי שוק $ 63.28K$ 63.28K $ 63.28K נפח (24 שעות) $ 41.34$ 41.34 $ 41.34 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.28K$ 63.28K $ 63.28K אספקת מחזור 99.98M 99.98M 99.98M אספקה כוללת 99,981,134.828802 99,981,134.828802 99,981,134.828802

שווי השוק הנוכחי של Potito הוא $ 63.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 41.34. ההיצע במחזור של PTTO הוא 99.98M, עם היצע כולל של 99981134.828802. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.28K.