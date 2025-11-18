Position מחיר היום

מחיר Position (POSI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00135371, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POSI ל USD הוא $ 0.00135371 לכל POSI.

Position כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 81,831, עם היצע במחזור של 60.66M POSI. ב‑24 השעות האחרונות, POSI סחר בין $ 0.00131096 (נמוך) ל $ 0.00136663 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.85, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00126627.

ביצועים לטווח קצר, POSI נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -0.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Position (POSI) מידע שוק

שווי שוק $ 81.83K$ 81.83K $ 81.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 123.84K$ 123.84K $ 123.84K אספקת מחזור 60.66M 60.66M 60.66M אספקה כוללת 91,800,000.0 91,800,000.0 91,800,000.0

