מחיר Portals (PORTALS) בזמן אמת היום הוא $ 0.02182102, עם שינוי של 7.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PORTALS ל USD הוא $ 0.02182102 לכל PORTALS.

Portals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,049,763, עם היצע במחזור של 230.00M PORTALS. ב‑24 השעות האחרונות, PORTALS סחר בין $ 0.02083115 (נמוך) ל $ 0.02359479 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.269855, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01907706.

ביצועים לטווח קצר, PORTALS נע ב +1.57% בשעה האחרונה ו -11.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Portals (PORTALS) מידע שוק

שווי שוק $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.96M$ 21.96M $ 21.96M אספקת מחזור 230.00M 230.00M 230.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Portals הוא $ 5.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PORTALS הוא 230.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.96M.