Popcorn (PCORN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00252989 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.15% שינוי מחיר (1D) -10.02% שינוי מחיר (7D) +9.95%

Popcorn (PCORN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PCORN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCORNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00252989, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PCORN השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -10.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Popcorn (PCORN) מידע שוק

שווי שוק $ 89.24K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.24K אספקת מחזור 2.00B אספקה כוללת 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Popcorn הוא $ 89.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PCORN הוא 2.00B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.24K.