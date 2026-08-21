PoP Planet מחיר היום

מחיר PoP Planet (P) בזמן אמת היום הוא $ 0.03084245, עם שינוי של 3.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ P ל USD הוא $ 0.03084245 לכל P.

PoP Planet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,317,942, עם היצע במחזור של 140.00M P. ב‑24 השעות האחרונות, P סחר בין $ 0.02963946 (נמוך) ל $ 0.03091803 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.730507, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00697353.

ביצועים לטווח קצר, P נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו +101.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 236.52K.

PoP Planet (P) מידע שוק

שווי שוק $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M נפח (24 שעות) $ 236.52K$ 236.52K $ 236.52K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.84M$ 30.84M $ 30.84M אספקת מחזור 140.00M 140.00M 140.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PoP Planet הוא $ 4.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 236.52K. ההיצע במחזור של P הוא 140.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.84M.