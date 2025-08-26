Poor Doge (PDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) -2.78% שינוי מחיר (7D) +0.53% שינוי מחיר (7D) +0.53%

Poor Doge (PDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PDOGE השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -2.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Poor Doge (PDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 242.98K$ 242.98K $ 242.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 684.57K$ 684.57K $ 684.57K אספקת מחזור 734.19B 734.19B 734.19B אספקה כוללת 2,068,461,975,021.0974 2,068,461,975,021.0974 2,068,461,975,021.0974

שווי השוק הנוכחי של Poor Doge הוא $ 242.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PDOGE הוא 734.19B, עם היצע כולל של 2068461975021.0974. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 684.57K.