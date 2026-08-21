Polycule מחיר היום

מחיר Polycule (PCULE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PCULE ל USD הוא $ 0 לכל PCULE.

Polycule כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 631,824, עם היצע במחזור של 1000.00M PCULE. ב‑24 השעות האחרונות, PCULE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.056439, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PCULE נע ב +4.35% בשעה האחרונה ו -60.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.33K.

Polycule (PCULE) מידע שוק

שווי שוק $ 631.82K$ 631.82K $ 631.82K נפח (24 שעות) $ 7.33K$ 7.33K $ 7.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 631.82K$ 631.82K $ 631.82K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,397.04 999,996,397.04 999,996,397.04

שווי השוק הנוכחי של Polycule הוא $ 631.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.33K. ההיצע במחזור של PCULE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996397.04. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 631.82K.