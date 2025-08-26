Polly (POLLY) מידע על מחיר (USD)

Polly (POLLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00610587. במהלך 24 השעות האחרונות, POLLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00599007 לבין שיא של $ 0.00682165, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01234714, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00198855.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLLY השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -0.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polly (POLLY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Polly הוא $ 6.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLLY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.07M.