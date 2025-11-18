POKI מחיר היום

מחיר POKI (POKI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POKI ל USD הוא -- לכל POKI.

POKI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,119.73, עם היצע במחזור של 984.05M POKI. ב‑24 השעות האחרונות, POKI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00106015, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POKI נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -16.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

POKI (POKI) מידע שוק

שווי שוק $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.28K$ 10.28K $ 10.28K אספקת מחזור 984.05M 984.05M 984.05M אספקה כוללת 999,837,579.110204 999,837,579.110204 999,837,579.110204

