Pog (POG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00004606 $ 0.00004606 $ 0.00004606 24 שעות נמוך $ 0.00005061 $ 0.00005061 $ 0.00005061 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00004606$ 0.00004606 $ 0.00004606 גבוה 24 שעות $ 0.00005061$ 0.00005061 $ 0.00005061 שיא כל הזמנים $ 0.00286712$ 0.00286712 $ 0.00286712 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002592$ 0.00002592 $ 0.00002592 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.16% שינוי מחיר (1D) -8.09% שינוי מחיר (7D) +6.45% שינוי מחיר (7D) +6.45%

Pog (POG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004628. במהלך 24 השעות האחרונות, POG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004606 לבין שיא של $ 0.00005061, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00286712, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POG השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -8.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pog (POG) מידע שוק

שווי שוק $ 46.26K$ 46.26K $ 46.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.26K$ 46.26K $ 46.26K אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,737,410.377262 999,737,410.377262 999,737,410.377262

שווי השוק הנוכחי של Pog הוא $ 46.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POG הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999737410.377262. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.26K.