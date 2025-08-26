עוד על POG

Pog מחיר (POG)

לא רשום

1 POG ל USDמחיר חי:

--
----
-8.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Pog (POG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:17:33 (UTC+8)

Pog (POG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.16%

-8.09%

+6.45%

+6.45%

Pog (POG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004628. במהלך 24 השעות האחרונות, POG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004606 לבין שיא של $ 0.00005061, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00286712, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POG השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -8.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pog (POG) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Pog הוא $ 46.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POG הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999737410.377262. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.26K.

Pog (POG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPog ל USDהיה . $ -0.0000022329.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPog ל USDהיה $ +0.0000133268.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pogל USDהיה $ +0.000004794225124553606.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.09%
30 ימים$ -0.0000022329-4.82%
60 ימים$ +0.0000133268+28.80%
90 ימים$ +0.000004794225124553606+11.56%

מה זהPog (POG)

From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pog (POG) משאב

האתר הרשמי

Pogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pog (POG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pog (POG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pog.

בדוק את Pog תחזית המחיר עכשיו‏!

POG למטבעות מקומיים

Pog (POG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pog (POG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pog (POG)

כמה שווה Pog (POG) היום?
החי POGהמחיר ב USD הוא 0.00004628 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POG ל USD?
המחיר הנוכחי של POG ל USD הוא $ 0.00004628. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pog?
שווי השוק של POG הוא $ 46.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POG?
ההיצע במחזור של POG הוא 999.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POG?
‏‏POG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00286712 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POG?
POG ‏‏רשם מחירATL של 0.00002592 USD.
מהו נפח המסחר של POG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POG הוא -- USD.
האם POG יעלה השנה?
POG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:17:33 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.