Pofu מחיר היום

מחיר Pofu (POFU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POFU ל USD הוא $ 0 לכל POFU.

Pofu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,779,160, עם היצע במחזור של 100.00B POFU. ב‑24 השעות האחרונות, POFU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POFU נע ב -0.82% בשעה האחרונה ו +24.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pofu (POFU) מידע שוק

שווי שוק $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pofu הוא $ 7.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POFU הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.78M.