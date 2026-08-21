PMFI מחיר היום

מחיר PMFI (PMFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PMFI ל USD הוא $ 0 לכל PMFI.

PMFI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,858, עם היצע במחזור של 100.00B PMFI. ב‑24 השעות האחרונות, PMFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PMFI נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +21.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PMFI (PMFI) מידע שוק

שווי שוק $ 34.86K$ 34.86K $ 34.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.86K$ 34.86K $ 34.86K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PMFI הוא $ 34.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PMFI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.86K.