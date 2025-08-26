Plebbit (PLEB) מידע על מחיר (USD)

Plebbit (PLEB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLEB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLEBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLEB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Plebbit הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLEB הוא 1.49T, עם היצע כולל של 1494065210287.886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.