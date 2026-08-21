PLEB Token מחיר היום

מחיר PLEB Token (PLEB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLEB ל USD הוא $ 0 לכל PLEB.

PLEB Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 65,771, עם היצע במחזור של 123.12T PLEB. ב‑24 השעות האחרונות, PLEB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PLEB נע ב -- בשעה האחרונה ו +16.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PLEB Token (PLEB) מידע שוק

שווי שוק $ 65.77K$ 65.77K $ 65.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.77K$ 65.77K $ 65.77K אספקת מחזור 123.12T 123.12T 123.12T אספקה כוללת 123,123,123,123,123.0 123,123,123,123,123.0 123,123,123,123,123.0

שווי השוק הנוכחי של PLEB Token הוא $ 65.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLEB הוא 123.12T, עם היצע כולל של 123123123123123.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.77K.