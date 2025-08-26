Pleb (PLEB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00357907 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.49% שינוי מחיר (1D) -4.19% שינוי מחיר (7D) +3.32%

Pleb (PLEB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLEB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLEBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00357907, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLEB השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -4.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pleb (PLEB) מידע שוק

שווי שוק $ 41.92K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.92K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pleb הוא $ 41.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLEB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.92K.