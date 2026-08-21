Plastic מחיר היום

מחיר Plastic ($PLASTIC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 25.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $PLASTIC ל USD הוא $ 0 לכל $PLASTIC.

Plastic כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,002, עם היצע במחזור של 985.39M $PLASTIC. ב‑24 השעות האחרונות, $PLASTIC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00110625, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $PLASTIC נע ב -1.91% בשעה האחרונה ו -79.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Plastic ($PLASTIC) מידע שוק

שווי שוק $ 63.00K$ 63.00K $ 63.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.00K$ 63.00K $ 63.00K אספקת מחזור 985.39M 985.39M 985.39M אספקה כוללת 985,393,965.897717 985,393,965.897717 985,393,965.897717

שווי השוק הנוכחי של Plastic הוא $ 63.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PLASTIC הוא 985.39M, עם היצע כולל של 985393965.897717. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.00K.