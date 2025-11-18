Plantfun מחיר היום

מחיר Plantfun (PLANTFUN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000501, עם שינוי של 0.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLANTFUN ל USD הוא $ 0.00000501 לכל PLANTFUN.

Plantfun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,966.56, עם היצע במחזור של 991.43M PLANTFUN. ב‑24 השעות האחרונות, PLANTFUN סחר בין $ 0.00000501 (נמוך) ל $ 0.00000505 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00016458, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000479.

ביצועים לטווח קצר, PLANTFUN נע ב -- בשעה האחרונה ו -21.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Plantfun (PLANTFUN) מידע שוק

שווי שוק $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K אספקת מחזור 991.43M 991.43M 991.43M אספקה כוללת 991,434,911.0 991,434,911.0 991,434,911.0

שווי השוק הנוכחי של Plantfun הוא $ 4.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLANTFUN הוא 991.43M, עם היצע כולל של 991434911.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.97K.