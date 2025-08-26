Pixi (PIXI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00251215$ 0.00251215 $ 0.00251215 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -10.08% שינוי מחיר (7D) +11.96% שינוי מחיר (7D) +11.96%

Pixi (PIXI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PIXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00251215, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIXI השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -10.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pixi (PIXI) מידע שוק

שווי שוק $ 87.82K$ 87.82K $ 87.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.82K$ 87.82K $ 87.82K אספקת מחזור 927.66M 927.66M 927.66M אספקה כוללת 927,661,005.759023 927,661,005.759023 927,661,005.759023

שווי השוק הנוכחי של Pixi הוא $ 87.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIXI הוא 927.66M, עם היצע כולל של 927661005.759023. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.82K.