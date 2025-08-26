עוד על PXL

Pixel סֵמֶל

Pixel מחיר (PXL)

לא רשום

1 PXL ל USDמחיר חי:

--
----
-12.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Pixel (PXL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:11:52 (UTC+8)

Pixel (PXL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00685466
$ 0.00685466$ 0.00685466

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

-12.09%

-24.10%

-24.10%

Pixel (PXL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00685466, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PXL השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -12.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pixel (PXL) מידע שוק

$ 41.79K
$ 41.79K$ 41.79K

--
----

$ 41.79K
$ 41.79K$ 41.79K

644.18M
644.18M 644.18M

644,178,895.835112
644,178,895.835112 644,178,895.835112

שווי השוק הנוכחי של Pixel הוא $ 41.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PXL הוא 644.18M, עם היצע כולל של 644178895.835112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.79K.

Pixel (PXL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pixelל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPixel ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPixel ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pixelל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.09%
30 ימים$ 0-47.48%
60 ימים$ 0-56.69%
90 ימים$ 0--

מה זהPixel (PXL)

XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem.

Pixel (PXL) משאב

האתר הרשמי

Pixelתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pixel (PXL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pixel (PXL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pixel.

בדוק את Pixel תחזית המחיר עכשיו‏!

PXL למטבעות מקומיים

Pixel (PXL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pixel (PXL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PXL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pixel (PXL)

כמה שווה Pixel (PXL) היום?
החי PXLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PXL ל USD?
המחיר הנוכחי של PXL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pixel?
שווי השוק של PXL הוא $ 41.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PXL?
ההיצע במחזור של PXL הוא 644.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PXL?
‏‏PXL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00685466 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PXL?
PXL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PXL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PXL הוא -- USD.
האם PXL יעלה השנה?
PXL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PXL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:11:52 (UTC+8)

