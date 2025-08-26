Pixel מחיר (PXL)
Pixel (PXL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00685466, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PXL השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -12.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Pixel הוא $ 41.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PXL הוא 644.18M, עם היצע כולל של 644178895.835112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.79K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Pixelל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPixel ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPixel ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pixelל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-12.09%
|30 ימים
|$ 0
|-47.48%
|60 ימים
|$ 0
|-56.69%
|90 ימים
|$ 0
|--
XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem.
