Pitch מחיר היום

מחיר Pitch (PITCH) בזמן אמת היום הוא $ 0.283024, עם שינוי של 5.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PITCH ל USD הוא $ 0.283024 לכל PITCH.

Pitch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 264,897, עם היצע במחזור של 935.95K PITCH. ב‑24 השעות האחרונות, PITCH סחר בין $ 0.267007 (נמוך) ל $ 0.284376 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.59, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.217811.

ביצועים לטווח קצר, PITCH נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +26.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 376.71K.

Pitch (PITCH) מידע שוק

שווי שוק $ 264.90K$ 264.90K $ 264.90K נפח (24 שעות) $ 376.71K$ 376.71K $ 376.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 264.90K$ 264.90K $ 264.90K אספקת מחזור 935.95K 935.95K 935.95K אספקה כוללת 935,950.2105804858 935,950.2105804858 935,950.2105804858

שווי השוק הנוכחי של Pitch הוא $ 264.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 376.71K. ההיצע במחזור של PITCH הוא 935.95K, עם היצע כולל של 935950.2105804858. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 264.90K.