PIPE סֵמֶל

PIPE מחיר (PIPE)

לא רשום

1 PIPE ל USDמחיר חי:

--
----
-6.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
PIPE (PIPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:16:08 (UTC+8)

PIPE (PIPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001839
$ 0.00001839$ 0.00001839
24 שעות נמוך
$ 0.00002021
$ 0.00002021$ 0.00002021
גבוה 24 שעות

$ 0.00001839
$ 0.00001839$ 0.00001839

$ 0.00002021
$ 0.00002021$ 0.00002021

$ 0.00056713
$ 0.00056713$ 0.00056713

$ 0.00001681
$ 0.00001681$ 0.00001681

-1.17%

-7.02%

+2.26%

+2.26%

PIPE (PIPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001857. במהלך 24 השעות האחרונות, PIPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001839 לבין שיא של $ 0.00002021, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00056713, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001681.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIPE השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -7.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PIPE (PIPE) מידע שוק

$ 18.49K
$ 18.49K$ 18.49K

--
----

$ 18.49K
$ 18.49K$ 18.49K

995.70M
995.70M 995.70M

995,702,165.118766
995,702,165.118766 995,702,165.118766

שווי השוק הנוכחי של PIPE הוא $ 18.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIPE הוא 995.70M, עם היצע כולל של 995702165.118766. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.49K.

PIPE (PIPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PIPEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPIPE ל USDהיה . $ -0.0000015352.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPIPE ל USDהיה $ -0.0000005436.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PIPEל USDהיה $ -0.00010369573353049495.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.02%
30 ימים$ -0.0000015352-8.26%
60 ימים$ -0.0000005436-2.92%
90 ימים$ -0.00010369573353049495-84.81%

מה זהPIPE (PIPE)

PIPE is a community-driven memecoin launched on the Solana blockchain, designed to honor the Pi community and promote the Pi narrative globally. With a total supply of 1 billion tokens and a fair launch on Pump.fun, PIPE aims to secure Tier 1 exchange listings and position itself among the top 500 tokens by market capitalization. Memecoins have become a significant phenomenon in the cryptocurrency landscape, blending internet culture with blockchain technology. PIPE seeks to build upon this trend by creating a token that not only entertains but also pays tribute to the Pi community, fostering a sense of unity and shared purpose.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PIPEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PIPE (PIPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PIPE (PIPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PIPE.

בדוק את PIPE תחזית המחיר עכשיו‏!

PIPE למטבעות מקומיים

PIPE (PIPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PIPE (PIPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PIPE (PIPE)

כמה שווה PIPE (PIPE) היום?
החי PIPEהמחיר ב USD הוא 0.00001857 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PIPE ל USD?
המחיר הנוכחי של PIPE ל USD הוא $ 0.00001857. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PIPE?
שווי השוק של PIPE הוא $ 18.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PIPE?
ההיצע במחזור של PIPE הוא 995.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIPE?
‏‏PIPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00056713 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIPE?
PIPE ‏‏רשם מחירATL של 0.00001681 USD.
מהו נפח המסחר של PIPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIPE הוא -- USD.
האם PIPE יעלה השנה?
PIPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:16:08 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.