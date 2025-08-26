PIPE (PIPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001839 $ 0.00001839 $ 0.00001839 24 שעות נמוך $ 0.00002021 $ 0.00002021 $ 0.00002021 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001839$ 0.00001839 $ 0.00001839 גבוה 24 שעות $ 0.00002021$ 0.00002021 $ 0.00002021 שיא כל הזמנים $ 0.00056713$ 0.00056713 $ 0.00056713 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001681$ 0.00001681 $ 0.00001681 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.17% שינוי מחיר (1D) -7.02% שינוי מחיר (7D) +2.26% שינוי מחיר (7D) +2.26%

PIPE (PIPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001857. במהלך 24 השעות האחרונות, PIPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001839 לבין שיא של $ 0.00002021, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00056713, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001681.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIPE השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -7.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PIPE (PIPE) מידע שוק

שווי שוק $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K אספקת מחזור 995.70M 995.70M 995.70M אספקה כוללת 995,702,165.118766 995,702,165.118766 995,702,165.118766

שווי השוק הנוכחי של PIPE הוא $ 18.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIPE הוא 995.70M, עם היצע כולל של 995702165.118766. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.49K.