P2P מחיר היום

מחיר P2P (P2P) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00004289, עם שינוי של 15.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ P2P ל ILS הוא ₪ 0.00004289 לכל P2P.

P2P כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- P2P. ב‑24 השעות האחרונות, P2P סחר בין ₪ 0.0000347 (נמוך) ל ₪ 0.0000431 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, P2P נע ב +1.39% בשעה האחרונה ו +31.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 26.13K.

P2P (P2P) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 26.13K₪ 26.13K ₪ 26.13K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.46M₪ 1.46M ₪ 1.46M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SENTINEL

שווי השוק הנוכחי של P2P הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 26.13K. ההיצע במחזור של P2P הוא --, עם היצע כולל של 34000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.46M.