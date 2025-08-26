עוד על PIP

PiP מחיר (PIP)

לא רשום

1 PIP ל USDמחיר חי:

$14
$14$14
-6.10%1D
PiP (PIP) טבלת מחירים חיה
PiP (PIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-5.17%

-5.63%

-3.65%

-3.65%

PiP (PIP) המחיר בזמן אמת של הוא $14.08. במהלך 24 השעות האחרונות, PIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 13.91 לבין שיא של $ 16.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 81.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.83.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIP השתנה ב -5.17% במהלך השעה האחרונה, -5.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PiP (PIP) מידע שוק

$ 11.08M
--
שווי השוק הנוכחי של PiP הוא $ 11.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIP הוא 786.09K, עם היצע כולל של 786093.68. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.08M.

PiP (PIP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PiPל USDהיה $ -0.84020898584883.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPiP ל USDהיה . $ -0.0288090880.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPiP ל USDהיה $ -3.7330543360.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PiPל USDהיה $ -3.686116942083485.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.84020898584883-5.63%
30 ימים$ -0.0288090880-0.20%
60 ימים$ -3.7330543360-26.51%
90 ימים$ -3.686116942083485-20.74%

מה זהPiP (PIP)

PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

PiP (PIP) משאב

האתר הרשמי

PiPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PiP (PIP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PiP (PIP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PiP.

בדוק את PiP תחזית המחיר עכשיו‏!

PIP למטבעות מקומיים

PiP (PIP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PiP (PIP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PiP (PIP)

כמה שווה PiP (PIP) היום?
החי PIPהמחיר ב USD הוא 14.08 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PIP ל USD?
המחיר הנוכחי של PIP ל USD הוא $ 14.08. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PiP?
שווי השוק של PIP הוא $ 11.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PIP?
ההיצע במחזור של PIP הוא 786.09K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIP?
‏‏PIP השיג מחיר שיא (ATH) של 81.08 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIP?
PIP ‏‏רשם מחירATL של 2.83 USD.
מהו נפח המסחר של PIP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIP הוא -- USD.
האם PIP יעלה השנה?
PIP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
PiP (PIP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.