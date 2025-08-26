PiP (PIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 13.91 24 שעות נמוך $ 16.23 גבוה 24 שעות

PiP (PIP) המחיר בזמן אמת של הוא $14.08. במהלך 24 השעות האחרונות, PIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 13.91 לבין שיא של $ 16.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 81.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.83.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIP השתנה ב -5.17% במהלך השעה האחרונה, -5.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PiP (PIP) מידע שוק

שווי שוק $ 11.08M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.08M אספקת מחזור 786.09K אספקה כוללת 786,093.68

שווי השוק הנוכחי של PiP הוא $ 11.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIP הוא 786.09K, עם היצע כולל של 786093.68. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.08M.