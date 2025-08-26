Pineapple (PAPPLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00908006 $ 0.00908006 $ 0.00908006 24 שעות נמוך $ 0.00991829 $ 0.00991829 $ 0.00991829 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00908006$ 0.00908006 $ 0.00908006 גבוה 24 שעות $ 0.00991829$ 0.00991829 $ 0.00991829 שיא כל הזמנים $ 0.02351456$ 0.02351456 $ 0.02351456 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00219532$ 0.00219532 $ 0.00219532 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -6.33% שינוי מחיר (7D) -16.49% שינוי מחיר (7D) -16.49%

Pineapple (PAPPLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00921094. במהלך 24 השעות האחרונות, PAPPLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00908006 לבין שיא של $ 0.00991829, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAPPLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02351456, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00219532.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAPPLE השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -6.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pineapple (PAPPLE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.19M$ 9.19M $ 9.19M אספקת מחזור 773.65M 773.65M 773.65M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pineapple הוא $ 7.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAPPLE הוא 773.65M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.19M.