Pillar (PLR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00194037 גבוה 24 שעות $ 0.0038007 שיא כל הזמנים $ 1.56 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00121418 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.47% שינוי מחיר (1D) -5.72% שינוי מחיר (7D) +0.17%

Pillar (PLR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00356184. במהלך 24 השעות האחרונות, PLR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00194037 לבין שיא של $ 0.0038007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00121418.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLR השתנה ב +1.47% במהלך השעה האחרונה, -5.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pillar (PLR) מידע שוק

שווי שוק $ 924.28K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.85M אספקת מחזור 259.35M אספקה כוללת 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pillar הוא $ 924.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLR הוא 259.35M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.85M.