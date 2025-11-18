Photon מחיר היום

מחיר Photon (PHOTON) בזמן אמת היום הוא $ 0.191974, עם שינוי של 15.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHOTON ל USD הוא $ 0.191974 לכל PHOTON.

Photon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 343,953, עם היצע במחזור של 1.79M PHOTON. ב‑24 השעות האחרונות, PHOTON סחר בין $ 0.171485 (נמוך) ל $ 0.227239 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.679355, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03011794.

ביצועים לטווח קצר, PHOTON נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו -22.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Photon (PHOTON) מידע שוק

שווי שוק $ 343.95K$ 343.95K $ 343.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M אספקת מחזור 1.79M 1.79M 1.79M אספקה כוללת 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

שווי השוק הנוכחי של Photon הוא $ 343.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHOTON הוא 1.79M, עם היצע כולל של 8967492.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72M.