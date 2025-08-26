Phoenixcoin (PXC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01423731 גבוה 24 שעות $ 0.01475794 שיא כל הזמנים $ 0.102731 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -2.86% שינוי מחיר (7D) +2.30%

Phoenixcoin (PXC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01432637. במהלך 24 השעות האחרונות, PXC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01423731 לבין שיא של $ 0.01475794, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PXCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.102731, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PXC השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phoenixcoin (PXC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.33M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.33M אספקת מחזור 92.63M אספקה כוללת 92,627,287.125

שווי השוק הנוכחי של Phoenixcoin הוא $ 1.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PXC הוא 92.63M, עם היצע כולל של 92627287.125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.33M.