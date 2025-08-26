עוד על PHI

Phicoin

Phicoin מחיר (PHI)

1 PHI ל USD מחיר חי:

$0.00209763
$0.00209763
0.00%1D
USD
Phicoin (PHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:16:43 (UTC+8)

Phicoin (PHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002095
$ 0.002095
24 שעות נמוך
$ 0.00209963
$ 0.00209963
גבוה 24 שעות

$ 0.002095
$ 0.002095

$ 0.00209963
$ 0.00209963

$ 0.02679996
$ 0.02679996

$ 0
$ 0

+0.06%

+0.03%

-0.02%

-0.02%

Phicoin (PHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00209763. במהלך 24 השעות האחרונות, PHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002095 לבין שיא של $ 0.00209963, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02679996, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHI השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phicoin (PHI) מידע שוק

$ 442.26K
$ 442.26K

--
--

$ 442.26K
$ 442.26K

210.84M
210.84M

210,837,920.0
210,837,920.0

שווי השוק הנוכחי של Phicoin הוא $ 442.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHI הוא 210.84M, עם היצע כולל של 210837920.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 442.26K.

Phicoin (PHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Phicoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPhicoin ל USDהיה . $ -0.0003038737.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPhicoin ל USDהיה $ +0.0004814757.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Phicoinל USDהיה $ +0.0003451584288409034.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.03%
30 ימים$ -0.0003038737-14.48%
60 ימים$ +0.0004814757+22.95%
90 ימים$ +0.0003451584288409034+19.70%

מה זהPhicoin (PHI)

The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability.

Phicoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Phicoin (PHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Phicoin (PHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Phicoin.

בדוק את Phicoin תחזית המחיר עכשיו‏!

PHI למטבעות מקומיים

Phicoin (PHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Phicoin (PHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Phicoin (PHI)

כמה שווה Phicoin (PHI) היום?
החי PHIהמחיר ב USD הוא 0.00209763 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PHI ל USD?
המחיר הנוכחי של PHI ל USD הוא $ 0.00209763. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Phicoin?
שווי השוק של PHI הוא $ 442.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PHI?
ההיצע במחזור של PHI הוא 210.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PHI?
‏‏PHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02679996 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PHI?
PHI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PHI הוא -- USD.
האם PHI יעלה השנה?
PHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:16:43 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.