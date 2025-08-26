Phicoin (PHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.002095 $ 0.002095 $ 0.002095 24 שעות נמוך $ 0.00209963 $ 0.00209963 $ 0.00209963 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.002095$ 0.002095 $ 0.002095 גבוה 24 שעות $ 0.00209963$ 0.00209963 $ 0.00209963 שיא כל הזמנים $ 0.02679996$ 0.02679996 $ 0.02679996 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

Phicoin (PHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00209763. במהלך 24 השעות האחרונות, PHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002095 לבין שיא של $ 0.00209963, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02679996, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHI השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phicoin (PHI) מידע שוק

שווי שוק $ 442.26K$ 442.26K $ 442.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 442.26K$ 442.26K $ 442.26K אספקת מחזור 210.84M 210.84M 210.84M אספקה כוללת 210,837,920.0 210,837,920.0 210,837,920.0

שווי השוק הנוכחי של Phicoin הוא $ 442.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHI הוא 210.84M, עם היצע כולל של 210837920.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 442.26K.