Pharaoh Liquid Staking Token מחיר היום

מחיר Pharaoh Liquid Staking Token (P33) בזמן אמת היום הוא $ 0.03387155, עם שינוי של 7.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ P33 ל USD הוא $ 0.03387155 לכל P33.

Pharaoh Liquid Staking Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,047,962, עם היצע במחזור של 149.00M P33. ב‑24 השעות האחרונות, P33 סחר בין $ 0.03125791 (נמוך) ל $ 0.03411025 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.053511, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00821947.

ביצועים לטווח קצר, P33 נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו +26.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 36.55K.

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) מידע שוק

שווי שוק $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M נפח (24 שעות) $ 36.55K$ 36.55K $ 36.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M אספקת מחזור 149.00M 149.00M 149.00M אספקה כוללת 148,996,255.220847 148,996,255.220847 148,996,255.220847

שווי השוק הנוכחי של Pharaoh Liquid Staking Token הוא $ 5.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 36.55K. ההיצע במחזור של P33 הוא 149.00M, עם היצע כולל של 148996255.220847. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.05M.