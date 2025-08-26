PewPew (PEWPEW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -4.13% שינוי מחיר (7D) -21.10% שינוי מחיר (7D) -21.10%

PewPew (PEWPEW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEWPEW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEWPEWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEWPEW השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PewPew (PEWPEW) מידע שוק

שווי שוק $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,963,623.646118 999,963,623.646118 999,963,623.646118

שווי השוק הנוכחי של PewPew הוא $ 8.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEWPEW הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999963623.646118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.52K.