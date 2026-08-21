Perpetual Protocol מחיר היום

מחיר Perpetual Protocol (PERP) בזמן אמת היום הוא $ 0.018064, עם שינוי של 4.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PERP ל USD הוא $ 0.018064 לכל PERP.

Perpetual Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,387,499, עם היצע במחזור של 132.15M PERP. ב‑24 השעות האחרונות, PERP סחר בין $ 0.01707493 (נמוך) ל $ 0.01878704 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 24.4, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01630951.

ביצועים לטווח קצר, PERP נע ב -0.90% בשעה האחרונה ו -1.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 96.32K.

Perpetual Protocol (PERP) מידע שוק

שווי שוק $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M נפח (24 שעות) $ 96.32K$ 96.32K $ 96.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M אספקת מחזור 132.15M 132.15M 132.15M אספקה כוללת 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Perpetual Protocol הוא $ 2.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 96.32K. ההיצע במחזור של PERP הוא 132.15M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.