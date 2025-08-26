Perion (PERC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01416357 גבוה 24 שעות $ 0.01573715 שיא כל הזמנים $ 1.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00676314 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -8.24% שינוי מחיר (7D) -14.29%

Perion (PERC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01422675. במהלך 24 השעות האחרונות, PERC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01416357 לבין שיא של $ 0.01573715, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PERCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00676314.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PERC השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -8.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Perion (PERC) מידע שוק

שווי שוק $ 562.84K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.43M אספקת מחזור 39.41M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Perion הוא $ 562.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PERC הוא 39.41M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.