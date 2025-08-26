עוד על PERC

Perion סֵמֶל

Perion מחיר (PERC)

לא רשום

1 PERC ל USDמחיר חי:

$0.01422675
$0.01422675$0.01422675
-8.20%1D
mexc
USD
Perion (PERC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:33:09 (UTC+8)

Perion (PERC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01416357
$ 0.01416357$ 0.01416357
24 שעות נמוך
$ 0.01573715
$ 0.01573715$ 0.01573715
גבוה 24 שעות

$ 0.01416357
$ 0.01416357$ 0.01416357

$ 0.01573715
$ 0.01573715$ 0.01573715

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 0.00676314
$ 0.00676314$ 0.00676314

-0.51%

-8.24%

-14.29%

-14.29%

Perion (PERC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01422675. במהלך 24 השעות האחרונות, PERC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01416357 לבין שיא של $ 0.01573715, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PERCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00676314.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PERC השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -8.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Perion (PERC) מידע שוק

$ 562.84K
$ 562.84K$ 562.84K

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

39.41M
39.41M 39.41M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Perion הוא $ 562.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PERC הוא 39.41M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.

Perion (PERC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Perionל USDהיה $ -0.00127901805773881.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPerion ל USDהיה . $ -0.0023497028.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPerion ל USDהיה $ +0.0104406063.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Perionל USDהיה $ +0.004728673188473188.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00127901805773881-8.24%
30 ימים$ -0.0023497028-16.51%
60 ימים$ +0.0104406063+73.39%
90 ימים$ +0.004728673188473188+49.79%

מה זהPerion (PERC)

Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base.

Perion (PERC) משאב

האתר הרשמי

Perionתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Perion (PERC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Perion (PERC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Perion.

בדוק את Perion תחזית המחיר עכשיו‏!

PERC למטבעות מקומיים

Perion (PERC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Perion (PERC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PERC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Perion (PERC)

כמה שווה Perion (PERC) היום?
החי PERCהמחיר ב USD הוא 0.01422675 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PERC ל USD?
המחיר הנוכחי של PERC ל USD הוא $ 0.01422675. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Perion?
שווי השוק של PERC הוא $ 562.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PERC?
ההיצע במחזור של PERC הוא 39.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PERC?
‏‏PERC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.15 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PERC?
PERC ‏‏רשם מחירATL של 0.00676314 USD.
מהו נפח המסחר של PERC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PERC הוא -- USD.
האם PERC יעלה השנה?
PERC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PERC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:33:09 (UTC+8)

כתב ויתור

