PER Project סֵמֶל

PER Project מחיר (PER)

לא רשום

1 PER ל USDמחיר חי:

$0.00189997
$0.00189997
-5.00%1D
USD
PER Project (PER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:03:46 (UTC+8)

PER Project (PER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0018704
$ 0.0018704
24 שעות נמוך
$ 0.00201659
$ 0.00201659
גבוה 24 שעות

$ 0.0018704
$ 0.0018704

$ 0.00201659
$ 0.00201659

$ 2.53
$ 2.53

$ 0.00140428
$ 0.00140428

+0.33%

-5.01%

-7.79%

-7.79%

PER Project (PER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00189997. במהלך 24 השעות האחרונות, PER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0018704 לבין שיא של $ 0.00201659, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00140428.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PER השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -5.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PER Project (PER) מידע שוק

$ 1.14M
$ 1.14M

--
--

$ 1.14M
$ 1.14M

600.00M
600.00M

600,000,000.0
600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PER Project הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PER הוא 600.00M, עם היצע כולל של 600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.

PER Project (PER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PER Projectל USDהיה $ -0.000100372146979747.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPER Project ל USDהיה . $ +0.0000704326.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPER Project ל USDהיה $ -0.0003852546.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PER Projectל USDהיה $ +0.0001281534473507231.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000100372146979747-5.01%
30 ימים$ +0.0000704326+3.71%
60 ימים$ -0.0003852546-20.27%
90 ימים$ +0.0001281534473507231+7.23%

מה זהPER Project (PER)

Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem.

PER Project (PER) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

PER Projectתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PER Project (PER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PER Project (PER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PER Project.

בדוק את PER Project תחזית המחיר עכשיו‏!

PER למטבעות מקומיים

PER Project (PER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PER Project (PER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PER Project (PER)

כמה שווה PER Project (PER) היום?
החי PERהמחיר ב USD הוא 0.00189997 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PER ל USD?
המחיר הנוכחי של PER ל USD הוא $ 0.00189997. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PER Project?
שווי השוק של PER הוא $ 1.14M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PER?
ההיצע במחזור של PER הוא 600.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PER?
‏‏PER השיג מחיר שיא (ATH) של 2.53 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PER?
PER ‏‏רשם מחירATL של 0.00140428 USD.
מהו נפח המסחר של PER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PER הוא -- USD.
האם PER יעלה השנה?
PER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:03:46 (UTC+8)

PER Project (PER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

