PER Project (PER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0018704 $ 0.0018704 $ 0.0018704 24 שעות נמוך $ 0.00201659 $ 0.00201659 $ 0.00201659 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0018704$ 0.0018704 $ 0.0018704 גבוה 24 שעות $ 0.00201659$ 0.00201659 $ 0.00201659 שיא כל הזמנים $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00140428$ 0.00140428 $ 0.00140428 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.33% שינוי מחיר (1D) -5.01% שינוי מחיר (7D) -7.79% שינוי מחיר (7D) -7.79%

PER Project (PER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00189997. במהלך 24 השעות האחרונות, PER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0018704 לבין שיא של $ 0.00201659, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00140428.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PER השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -5.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PER Project (PER) מידע שוק

שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 600.00M 600.00M 600.00M אספקה כוללת 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PER Project הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PER הוא 600.00M, עם היצע כולל של 600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.