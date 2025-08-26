PepeTopia (PEPETOPIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.06% שינוי מחיר (1D) -0.02% שינוי מחיר (7D) +1.97%

PepeTopia (PEPETOPIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPETOPIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPETOPIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPETOPIA השתנה ב +2.06% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PepeTopia (PEPETOPIA) מידע שוק

שווי שוק $ 304.79K$ 304.79K $ 304.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 304.79K$ 304.79K $ 304.79K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,967,471.61 999,967,471.61 999,967,471.61

שווי השוק הנוכחי של PepeTopia הוא $ 304.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPETOPIA הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999967471.61. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 304.79K.