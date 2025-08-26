Penpie (PNP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.47 $ 3.47 $ 3.47 24 שעות נמוך $ 3.85 $ 3.85 $ 3.85 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 גבוה 24 שעות $ 3.85$ 3.85 $ 3.85 שיא כל הזמנים $ 7.01$ 7.01 $ 7.01 המחיר הנמוך ביותר $ 0.589859$ 0.589859 $ 0.589859 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.15% שינוי מחיר (1D) -9.52% שינוי מחיר (7D) -5.37% שינוי מחיר (7D) -5.37%

Penpie (PNP) המחיר בזמן אמת של הוא $3.48. במהלך 24 השעות האחרונות, PNP נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.47 לבין שיא של $ 3.85, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PNPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.589859.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PNP השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -9.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Penpie (PNP) מידע שוק

שווי שוק $ 18.27M$ 18.27M $ 18.27M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.73M$ 34.73M $ 34.73M אספקת מחזור 5.26M 5.26M 5.26M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Penpie הוא $ 18.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PNP הוא 5.26M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.73M.