Penpie (PNP) המחיר בזמן אמת של הוא $3.48. במהלך 24 השעות האחרונות, PNP נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.47 לבין שיא של $ 3.85, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PNPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.589859.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PNP השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -9.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Penpie הוא $ 18.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PNP הוא 5.26M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.73M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Penpieל USDהיה $ -0.366543027906736.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPenpie ל USDהיה . $ +0.3457912440.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPenpie ל USDהיה $ +1.3669854120.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Penpieל USDהיה $ +0.353125961704221.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.366543027906736
|-9.52%
|30 ימים
|$ +0.3457912440
|+9.94%
|60 ימים
|$ +1.3669854120
|+39.28%
|90 ימים
|$ +0.353125961704221
|+11.29%
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token.
