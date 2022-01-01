Penpie (PNP) טוקנומיקה
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power.
What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio.
What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token.
Penpie (PNP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Penpie (PNP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Penpie (PNP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Penpie (PNP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PNP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PNPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PNPטוקניומיקה, חקרו אתPNPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
