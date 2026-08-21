penguinxbt מחיר היום

מחיר penguinxbt (PENGXBT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 23.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PENGXBT ל USD הוא $ 0 לכל PENGXBT.

penguinxbt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 129,440, עם היצע במחזור של 899.81M PENGXBT. ב‑24 השעות האחרונות, PENGXBT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PENGXBT נע ב +5.21% בשעה האחרונה ו +53.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 27.21K.

penguinxbt (PENGXBT) מידע שוק

שווי שוק $ 129.44K$ 129.44K $ 129.44K נפח (24 שעות) $ 27.21K$ 27.21K $ 27.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.83K$ 143.83K $ 143.83K אספקת מחזור 899.81M 899.81M 899.81M אספקה כוללת 999,814,151.141395 999,814,151.141395 999,814,151.141395

שווי השוק הנוכחי של penguinxbt הוא $ 129.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.21K. ההיצע במחזור של PENGXBT הוא 899.81M, עם היצע כולל של 999814151.141395. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.83K.