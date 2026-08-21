Peng מחיר היום

מחיר Peng (PENG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00191094, עם שינוי של 3.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PENG ל USD הוא $ 0.00191094 לכל PENG.

Peng כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 191,091, עם היצע במחזור של 100.00M PENG. ב‑24 השעות האחרונות, PENG סחר בין $ 0.00183411 (נמוך) ל $ 0.00195681 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.14, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PENG נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו +37.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 687.69.

Peng (PENG) מידע שוק

שווי שוק $ 191.09K$ 191.09K $ 191.09K נפח (24 שעות) $ 687.69$ 687.69 $ 687.69 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 191.09K$ 191.09K $ 191.09K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,999,960.5 99,999,960.5 99,999,960.5

שווי השוק הנוכחי של Peng הוא $ 191.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 687.69. ההיצע במחזור של PENG הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999960.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 191.09K.