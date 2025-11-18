Pege מחיר היום

מחיר Pege (PEGECOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001274, עם שינוי של 3.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEGECOIN ל USD הוא $ 0.00001274 לכל PEGECOIN.

Pege כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,723.9, עם היצע במחזור של 998.53M PEGECOIN. ב‑24 השעות האחרונות, PEGECOIN סחר בין $ 0.00001193 (נמוך) ל $ 0.0000134 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00722476, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001193.

ביצועים לטווח קצר, PEGECOIN נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -16.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pege (PEGECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K אספקת מחזור 998.53M 998.53M 998.53M אספקה כוללת 998,534,165.43896 998,534,165.43896 998,534,165.43896

שווי השוק הנוכחי של Pege הוא $ 12.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEGECOIN הוא 998.53M, עם היצע כולל של 998534165.43896. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.72K.