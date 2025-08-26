Pedro (PEDRO) מידע על מחיר (USD)

שיא כל הזמנים $ 2,38 המחיר הנמוך ביותר $ 0,577831 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -%8,21

Pedro (PEDRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0,60995. במהלך 24 השעות האחרונות, PEDRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEDROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0,577831.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEDRO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-%8,21 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 60,86K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60,86K אספקת מחזור 99,79K אספקה כוללת 99.785,769853

שווי השוק הנוכחי של Pedro הוא $ 60,86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEDRO הוא 99,79K, עם היצע כולל של 99785.769853. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60,86K.