Pecunity מחיר היום

מחיר Pecunity (PEC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00645457, עם שינוי של 3.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEC ל USD הוא $ 0.00645457 לכל PEC.

Pecunity כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 113,057, עם היצע במחזור של 17.73M PEC. ב‑24 השעות האחרונות, PEC סחר בין $ 0.00604595 (נמוך) ל $ 0.00650908 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04713753, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00267016.

ביצועים לטווח קצר, PEC נע ב +0.27% בשעה האחרונה ו -7.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 202.58.

Pecunity (PEC) מידע שוק

שווי שוק $ 113.06K$ 113.06K $ 113.06K נפח (24 שעות) $ 202.58$ 202.58 $ 202.58 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 159.46K$ 159.46K $ 159.46K אספקת מחזור 17.73M 17.73M 17.73M אספקה כוללת 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pecunity הוא $ 113.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 202.58. ההיצע במחזור של PEC הוא 17.73M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 159.46K.