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מחיר Pear Protocol בזמן אמת היום הוא 0.01360212 USD.PEAR שווי השוק הוא 6,614,947 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר PEAR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Pear Protocol בזמן אמת היום הוא 0.01360212 USD.PEAR שווי השוק הוא 6,614,947 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר PEAR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Pear Protocol מחיר (PEAR)

לא רשום

1 PEAR ל USDמחיר חי:

$0.012742
$0.012742$0.012742
-0.07%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pear Protocol (PEAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 20:17:06 (UTC+8)

Pear Protocol מחיר היום

מחיר Pear Protocol (PEAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.01360212, עם שינוי של 1.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEAR ל USD הוא $ 0.01360212 לכל PEAR.

Pear Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,614,947, עם היצע במחזור של 486.33M PEAR. ב‑24 השעות האחרונות, PEAR סחר בין $ 0.01340794 (נמוך) ל $ 0.01388016 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.092685, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00497174.

ביצועים לטווח קצר, PEAR נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -6.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.75K.

Pear Protocol (PEAR) מידע שוק

$ 6.61M
$ 6.61M$ 6.61M

$ 10.75K
$ 10.75K$ 10.75K

$ 11.59M
$ 11.59M$ 11.59M

486.33M
486.33M 486.33M

852,219,528.0
852,219,528.0 852,219,528.0

שווי השוק הנוכחי של Pear Protocol הוא $ 6.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.75K. ההיצע במחזור של PEAR הוא 486.33M, עם היצע כולל של 852219528.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.59M.

Pear Protocol היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01340794
$ 0.01340794$ 0.01340794
24 שעות נמוך
$ 0.01388016
$ 0.01388016$ 0.01388016
גבוה 24 שעות

$ 0.01340794
$ 0.01340794$ 0.01340794

$ 0.01388016
$ 0.01388016$ 0.01388016

$ 0.092685
$ 0.092685$ 0.092685

$ 0.00497174
$ 0.00497174$ 0.00497174

-0.00%

-1.55%

-6.45%

-6.45%

Pear Protocol (PEAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pear Protocolל USDהיה $ -0.000215005281445527.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPear Protocol ל USDהיה . $ -0.0028360229.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPear Protocol ל USDהיה $ -0.0035326337.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pear Protocolל USDהיה $ +0.000000172953874512.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000215005281445527-1.55%
30 ימים$ -0.0028360229-20.84%
60 ימים$ -0.0035326337-25.97%
90 ימים$ +0.000000172953874512+0.00%

תחזית מחיר עבור Pear Protocol

Pear Protocol (PEAR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PEAR הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Pear Protocol (PEAR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Pear Protocol עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Pear Protocol תגיע ב 2026–2027? בקר בדף PEAR תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Pear Protocol תחזית מחיר.

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pear Protocol

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 20:17:06 (UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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