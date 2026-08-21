Pear Protocol מחיר היום

מחיר Pear Protocol (PEAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.01360212, עם שינוי של 1.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEAR ל USD הוא $ 0.01360212 לכל PEAR.

Pear Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,614,947, עם היצע במחזור של 486.33M PEAR. ב‑24 השעות האחרונות, PEAR סחר בין $ 0.01340794 (נמוך) ל $ 0.01388016 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.092685, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00497174.

ביצועים לטווח קצר, PEAR נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -6.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.75K.

Pear Protocol (PEAR) מידע שוק

שווי שוק $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M נפח (24 שעות) $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.59M$ 11.59M $ 11.59M אספקת מחזור 486.33M 486.33M 486.33M אספקה כוללת 852,219,528.0 852,219,528.0 852,219,528.0

שווי השוק הנוכחי של Pear Protocol הוא $ 6.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.75K. ההיצע במחזור של PEAR הוא 486.33M, עם היצע כולל של 852219528.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.59M.