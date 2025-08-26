PEAKDEFI (PEAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.885608$ 0.885608 $ 0.885608 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -3.54% שינוי מחיר (7D) -1.16% שינוי מחיר (7D) -1.16%

PEAKDEFI (PEAK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.885608, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEAK השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PEAKDEFI (PEAK) מידע שוק

שווי שוק $ 331.99K$ 331.99K $ 331.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 417.15K$ 417.15K $ 417.15K אספקת מחזור 1.66B 1.66B 1.66B אספקה כוללת 2,082,993,487.633807 2,082,993,487.633807 2,082,993,487.633807

שווי השוק הנוכחי של PEAKDEFI הוא $ 331.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEAK הוא 1.66B, עם היצע כולל של 2082993487.633807. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 417.15K.