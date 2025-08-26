Peachfolio (PCHF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00744057$ 0.00744057 $ 0.00744057 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.52% שינוי מחיר (7D) +6.52%

Peachfolio (PCHF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PCHF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCHFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00744057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PCHF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peachfolio (PCHF) מידע שוק

שווי שוק $ 35.60K$ 35.60K $ 35.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 183.62K$ 183.62K $ 183.62K אספקת מחזור 184.17M 184.17M 184.17M אספקה כוללת 950,065,815.722 950,065,815.722 950,065,815.722

שווי השוק הנוכחי של Peachfolio הוא $ 35.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PCHF הוא 184.17M, עם היצע כולל של 950065815.722. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.62K.