Peachfolio מחיר (PCHF)
--
--
+6.52%
+6.52%
Peachfolio (PCHF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PCHF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCHFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00744057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PCHF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Peachfolio הוא $ 35.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PCHF הוא 184.17M, עם היצע כולל של 950065815.722. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.62K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Peachfolioל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeachfolio ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeachfolio ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Peachfolioל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+8.38%
|60 ימים
|$ 0
|+32.98%
|90 ימים
|$ 0
|--
peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned!
